وزير التعليم ينفي الأرقام المتداولة بشأن عدد أسئلة امتحانات الثانوية العامة

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، إنه لا صحة نهائيا التي يتم تداولها على السوشيال ميديا بأن عدد اسئلة امتحانات الثانوية العامة و توزيعها داخل اللجان.

وأضاف وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبى جروب محبي د.طارق شوقي ، لا صحة لهذه الارقام على الاطلاق وليس هذا عدد الاسئلة ولا توزيعها.

وقال : مع احترامي للمعلم الجليل الذي أعلن هذه البيانات بعدد اسئلة امتحانات الثانوية العامة وتوزيعها على قناة مدرستنا ، انا لم اشاهد الحلقة وبالتالي لا اريد نقد السيد المعلم وانما اوضح الحقيقة ان هذه اجتهادات وليست قرارات.

وكان قد نفى ما يقال بشأن أن الوزارة لن تكرم اوائل الثانوية العامة هذا العام في مؤتمر صحفي يذاع في وسائل الاعلان مثل كل عام.

حيث قال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر جروب طلاب مصر : بالتأكيد سنحرص على تكريم اوائل الثانوية العامة هذا العام ، بل ان تغيير نظام التقييم والتصحيح يقتضي ان يكون احتفالنا باوائل النظام الجديد اكبر وأهم من كل عام.

وكان قد أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه أصبح واضحا للجميع من يريد مصلحة ابنائنا، ومن هم المحرضين والمتطاولين الذين يستخدمون السوشيال ميديا لأغراض مشبوهة.

وقال وزير التربية والتعليم: “لقد رصدنا منذ بدء التطوير كل هؤلاء المحرضين، ولكن الاهم أن نتكاتف جميعا من أجل احداث ثورة لخدمة الطلاب، لإيقاف نزيف العقول ومن أجل مساعدة جيل كامل لم يحصل “للأسف” على التوجيه المناسب لسنوات”.

وأضاف وزير التربية والتعليم: “نحن نجتهد من أجل انقاذ هذا الجيل و وضعه على الطريق الصحيح ومن أجل أن نساعدهم على مستقبل أفضل لهم ولمصرنا الحبيبة”.