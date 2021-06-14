عمار حمدي يكشف حقيقة عودته للأهلي بعد انتهاء إعارته مع الاتحاد السكندري

كشف عمار حمدي لاعب الأهلي المعار لنادي الاتحاد السكندري، عن موقفه من العودة للقلعة الحمراء بعد انتهاء إعارته هذا الموسم مع زعيم الثغر.

وقال حسن خلال تصريحاته في برنامج اوضة اللبس الذي يقدمه احمد حسام "ميدو" عبر قناة النهار:

أحب العمل مع الكابتن حسام حسن، وكل تركيزي في الوقت الحالي مع الاتحاد السكندري ولا أفكر في نهاية الموسم.

وأضاف حمدي أن، الأهلي لم يتواصل معي حتي الآن لإبلاغي بالعودة نهاية الموسم.

وتابع: أشكر حسام حسن علي دعمه لي بشكل دائم، ومن أكثر المدربين الذين أستفيد منهم دائما من النواحي الفنية وكذلك الروح الرائعة داخل المران.