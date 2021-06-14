الإعلاميين تعلن تقديم خدماتها الطبية عبر تطبيقين إلكترونيين

أعلنت نقابة الإعلاميين عن نجاحها فى تقديم أفضل خدمة طبية لأعضائها، مضيفه أنها تعاقدت مع شركتين كبيرتين فى مجال تقديم الخدمات الطبية بكافة التخصصات وبمظلة تأمينية شاملة لكل أفراد أسرة الإعلامى وبسعر رمزى سنوى.



وتابعت نقابة الإعلاميين فى بيان لها: يتوجه العضو إلى مقر النقابة للحصول على استمارة الاشتراك الطبي لملأ البيانات واستخراج البطاقة الخاصة بهذا النظام العلاجى الجديد فى غضون أسبوع.

علي أن يكون الحجز والكشف والعلاج عن طريق تطبيقي ( ucims ) ( med masir direct ) ويتم تحميل البرامج من app store و Google play .

هذا وتوفر هذه الخدمة الوقت وتسهل الإجراءات وتقدم كل انواع الخدمات الطبية فى الحال , لكل اعضاء النقابة بأسرهم علي مستوى الجمهورية.

ولفت البيان الى أن هذه الخدمة توفر الوقت وتسهل الإجراءات وتقدم كل انواع الخدمات الطبية فى الحال، لكل أعضاء النقابة بأسرهم على مستوى الجمهورية.