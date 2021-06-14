الإمارات.. عقوبة صارمة في الشارقة على "ذكريات" المرور في المسارات الجبلية

أكد عدد من مرتادي المناطق الجبلية في المنطقة الشرقية بالإمارات أن رياضة تسلق الجبال تشهد إقبالاً متزايداً من السكان والسياح، معتبرين أنها ملاذ آمن في ظل الخوف من الإصابة بفيروس كورونا، وفق ما ذكرت صحيفة "الإمارات اليوم".

ويندفع بعض الشبان، بحماسة بالغة، لكتابة عبارات على الصخور البيضاء، في أعالي الجبال، مستخدمين الطلاء أو علب الرش، تمهيداً لالتقاط صورة (سيلفي) مع الصخرة، يؤرخون بها لذكرى العبور من المكان.

وقد تنطوي عباراتهم على رومانسية شخصية، أو وطنية، وتعكس مشاعر إيجابية نحو شخصيات وطنية عامة، إلا أن هذا لا يبرر - من وجهة النظر القانونية - تعليقها على الصخور كلافتات. كما أنه لا يقلل من كونها اعتداء على ملامح المكان الأولى، وتصرفاً غير قانوني في ما لا يندرج ضمن الممتلكات الخاصة.

ولهذا، جرمت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة «تشويه المناطق الجبلية في الإمارة»، وسنت قوانين تهدف إلى الحفاظ على معالمها، تضمنت فرض غرامة على «أعداء البيئة» تبلغ قيمتها المالية 10 آلاف درهم.

وأكد مرتادو المناطق الجبلية أن الكتابة على الصخور تمثل «اعتداء بصرياً» على المكان، معربين عن استيائهم منها، ومما تمثله من تشويه للمنظر البكر.

وقالوا إن مرتادي الجبال، من الزوّار والسيّاح، قد لا يستطيعون التقاط صورة مناسبة خلال وجودهم في المنطقة بسبب وجود كتابات وأسماء أشخاص ورسومات تشوه المنظر من حولهم.

من جانبها، أكدت رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة، هنا سيف السويدي، أن القانون يحظر الرسوم والكتابة والنقش على الصخور والجبال والتكوينات الطبيعية الأخرى في المناطق الجبلية. كما يحظر تحريك الصخور أو النباتات الجبلية من مكانها أو التغيير في معالم الطبيعة الجبلية.

وقالت إن القانون يُعاقب المخالفين بغرامة مالية تبلغ قيمتها 10 آلاف درهم، ومصادرة المواد والأدوات المضبوطة، المستخدمة. كما يتحمل المخالف نفقات إزالة الأضرار التي تسبب فيها.

ودعت إلى تنمية الوعي بأهمية تبني ثقافة الترفيه الاجتماعي في البيئات الطبيعية، وحماية التنوع النباتي المحلي في البيئات الجبلية، والمحافظة على المظهر الحضاري، ومنع تشويه الجبال بالرسومات أو الأعلام، وإعادة التوازن البيئي وحماية التنوع النباتي المحلي في البيئات الجبلية.