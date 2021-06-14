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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صحفي تونسي: ساسي يمتلك عرضا ضخما .. وإصابته ليست كبيرة

صدى البلد

أكد أحمد عدالة الصحفي بإذاعة موزايك إف أم التونسية أن فرجاني ساسي اللاعب الدولي التونسي ولاعب نادي الزمالك قد تلقى عرضا ضخما لعقد يمتد لثلاثة مواسم.

وقال عدالة لبرنامج الماتش مع هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: “ملف تجديد فرجاني ساسي مع الزمالك أخذ حيز كبير في الإعلام التونسي مثلما هو الحال في الإعلام المصري”.

وأكد: اللاعب تلقى عرضا من الدحيل يناير الماضي، فهو ااشترط التجديد في يناير الماضي فورا أو الرحيل نهاية الموسم دون مقابل.


وأفصح: فرجاني ساسي تلقى عرضا ماليا كبيرا لعقد يمتد لثلاث سنوات والعقد اكبر بكثير من الذي يتقاضاه في الزمالك.


وأشار: لا يحب الظهور الإعلامي كثيرا ولديه الكثير من الأسرار التي يسعى لتوضيحها فهو قد لا يظهر للإعلام إلا حال حاجته لهذا لعدم رغبته في التحدث الإعلامي


وأتم: إصابة فرجاني ساسي ليست كبيرة ولكنه يعاني من إرهاق كبير نتيجة ضغط المباريات.

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