أحمد مقلد: مش بيشغلنا المكاسب الوهمية.. وعايزين نحقق إنجازات حقيقية للمواطن .. فيديو



قال النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب ، أن احد أولويتنا في العمل كـ تنسيقية شباب الأحزاب ، هي عمل حالة من حالات التكامل بين السلطة التشريعية والتنفيذية مؤكدا أننا لا يغلنا بشكل كبير المكاسب الوهمية .



واضاف مقلد خلال حوارة في برنامج " رأى عام " المذاع علي قناه " تن " ، نريد أن نعمل علي تحقيق إنجاز حقيقي للمواطن وهذا يتم عن طريق شكل من أشكال التكامل بين السلطة التنفيذية والتشريعية وهذا أعطي مسار مختلف في إيصال صوت الشارع وهذا أعطي قدرة اعلي للتواصل مع المسئولين التنفيذيين .



واوضح مقلد ، عقدنا عدد من البرتوكولات مع عدد كبير من الوزرات للوصول الي فكرة التكامل في جميع القطاعات ومنها قطاع النقابات .

ومن جانبها تابعت النائبة نهى زكي عضو مجلس الشيوخ ، " تنسيقية شباب الأحزاب تختلف عن الأحزاب وهي الأن محفز للحياة السياسية في مصر لافتة أن التنسيقية قائمة علي الشباب والشباب الطموح .