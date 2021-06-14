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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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سيارات

لكزس NX 2022 تخطف الأنظار عبر ترقيات جديدة| صور

لكزس NX 2022 تخطف
لكزس NX 2022 تخطف الانظار عبر ترقيات جديدة| صور

كشفت شركة لكزس اليابانية عن نسختها الجديدة NX 2022 ، و التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات، حيث تمتعت بالعديد من التقنيات الفنية الخاطفة للانظار، إلى جانب الاطلالة الخارجية، و التجهيزات الداخلية أيضا.

المواصفات الفنية لـ لكزس NX 2022

 

حصلت السيارة النسخة لكزس NX 250 على محرك رباعي الاسطوانات، بسعة 2500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 206 حصان، و 249 تيوتن/متر من عزم الدوران، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 8 سرعات، لتصل من 0 إلى 100 كم خلال فترة زمنية مدتها 8.2 ثانية.

بينما زودت لكزس NX 350 بمحرك من 4 اسطوانات، و بسعة 2400 سي سي تيربو، يولد قوة 275 حصان، و زم أقصى للدوران يبلغ 430 نيوتن/متر، و تنتقل السرعة إلى العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 8 سرعات، و تتسارع هذه الفئة من نقطة الثبات 0 حتى تصل لـ 100 كم في الساعة خلال 6.8 ثانية.

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و يأتي دور المحركات الهجينة، حيث تشهد النسخة لكزس NX 350H نظام هجين من محرك باعي الاسطوانات، سعة 2500 سي سي، يعمل معه محرك كهربائي، لتصل القوة الاجمالية لهذه المنظومة و التي تعتمد على خاصية الدفع الكلي للعجلات نحو 239 حصان، أما عن قدرات التسارع فيمكنها الانطلاق من 0 لـ 100 كم خلال 5.7 ثانية فقط.

و ظهرت السيارة لكزس NX 2022 عبر شبكات أمامية متعددة المقاطع باللون الاسود، مع مصابيح أمامية حادة، و مرايات جانبية ذات شرائط ضوئية، بالاضافة إلى عجلات رياضية، و شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة و الخرائط، يبلغ قياسها 9.8 بوصة، و مقود حركة متعدد المهام.

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