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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فخور بولاد بلدي .. الإعلامي عمرو أديب يشيد بالمتحدث العسكري الجديد للقوات المسلحة

صدى البلد


علق الإعلامي عمرو أديب، على خبر تعيين متحدث عسكري جديد باسم القوات المسلحة، قائلا: "أنا عايز أوريكوا ولاد بلدي مؤهلاتهم عامله أزاي".

وأكمل: المتحدث هو غريب عبد الحافظ غريب عقيد أركان حرب من مواليد 78، مضيفا: “تعالوا نشوف مؤهلاته بقى” متابعا: حاصل على بكالوريوس العلوم العسكرية والفرق التعليمية الحتمية بسلاح الإشارة وفرقة القفز الأساسية بالمظلات بالإضافة إلى كلا من حصوله على :"فرقة معلمى صاعقة راقية، دورة تأهيل ضباط المخابرات، ماجستير علوم عسكرية، دورة إعداد القادة المبكر للضباط المتميزين من خريجى كلية القادة والأركان بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، دورة آلية القيادة والسيطرة وعلوم الحاسب الآلى بدولة الصين، الدورة الدولية لقادة الكتائب بدولة ألمانيا، الدورة الأساسية للإعلام والتواصل مع الرأى العام لحلف الناتو باليونان، دورة الدراسات الإستراتيجية والأمن القومى بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، دورة صناع وإتخاذ القرار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، دورة إدارة الأزمات والتفاوض بأكاديمية ناصر العسكرية العليا .

وأردف قائلا: بلد فيها كفاءات بتتعب..يجب أن تتخذ الشباب هذه الكوادر كمثل أعلى.

وأوضح المؤسسات العسكرية تتعامل برقي في إعداد القادات، مختتما أهنئ المتحدث العسكري الجديد بمنصبه، هو راجل متكلف".
 

الإعلامي عمرو أديب القوات المسلحة غريب عبد الحافظ اخبار التوك شو المتحدث العسكرى الجديد

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