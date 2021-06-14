شاهد | الكبة تنقذ عائلة أم أحمد من الفقر

عرضت قناة العربية فيديو لسيدة تدعي " إم احمد " نازحة سورية اشتهرت بإعداد الكبة وبيعها ، من داخل ورشة نجارة في دمشق حيث لجات ألي للعمل بعد وفاة زوجها بهدف إعالة أطفالها الأربعة .



وأضاف الفيديو أنه سرعان ما ذاع صيتها وحققت شهرة في الحي كله ، وواجهت أم احمد في البداية صعوبة في جذب الزبائن لكن جودة الكبة زادت من عملائها الذين يتوافدون لشراء الوجبة بنحو الف ليرة .

وأوضح الفيديو أن أم احمد لم تكن تتوقع أن تكون بهذه الشهرة ولكن هذا كان بفضل " الله " توفي زوجها وكانت في حاجة لإعالة 4 أطفال كبة النازحة السورية أم أحمد تنقذ عائلة من الفقر.



