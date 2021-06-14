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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رسالة مؤثرة من نتنياهو إلى نجله عقب مغادرة منصبه .. صورة

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

نشر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو، رسالة مؤثرة إلى نجله أفنير، وذلك عقب خسارته تشكيل الحكومة الجديدة.

ونشر نتنياهو صورة له مع نجله وهو يحتضنه، وكتب عليها: "أحبك أفنير".

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حسرة وصدمة.. نتنياهو على كرسي المعارضة في الكنيست بعد فقدان رئاسة الحكومة.. فيديو

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حكومة الصوت الواحد ..مستقبل فوضوي ومظلم لإسرائيل |ومصير كارثي ينتظر نتنياهو

وعرضت وسائل اعلام اسرائيلية، رئيس الوزراء السابق، بنيامين نتنياهو، لأول مرة منذ توليه الحكم في أطول فترة لرئاسة حكومة تل أيب طيلة 12 عاما، على مقعد رئيس المعارضة في الكنيست، عقب خسارته منصب رئيس الحكومة، وتنصيب رئيس حزب يمينا اليميني نفتالي بينيت بدلا منه.

ومنح أغلبية اعضاء الكنيست، مساء اليوم الأحد، الثقة لـ بينيت بعد جلسة تصويت عاصفة استمرت أكثر من 4 ساعات، أدى بعدها بينيت ووزراء حكومته اليمين الدستورية.

ونشرت وسائل الاعلام الاسرائيلية مقطعا مصورا يظهر نتنياهو وهو يصافح خليفته الجديد نافتالي بينيت، ويتجنب مصافحة شريكه في الائتلاف الحكومي ورئيس الوزراء المقبل يائير لابيد، زعيم حزب يش عتيد.

ورصدت نتنياهو وهو يجلس على مقعد رئيس المعارضة وسط حالة من الصدمة والحسرة.

رسالة مؤثرة الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت

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