هاشتاج #البرازيل_فنزويلا يتصدر تويتر في افتتاحية كوبا أمريكا

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #البرازيل_فنزويلا بعد انتهاء الشوط الأول من المباراة الافتتاحية لبطولة كوبا أمريكا بتقدم منتخب البرازيل على منتخب كوبا أمريكا.



وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏‎#البرازيل_فنزويلا

نسخة سيئة من البرازيل ، رغم الفوز اليوم و تصدر مجموعة التصفيات بس ما اتوقع انه البرازيل راح تحقق كأس العالم بهذا المستوى !" و "‏نيمار كالعاده حضور طاغي وخلّااااب ورااائع، يشيل لك فريق كامل لحاله .. بغض النظر عن ليّو ، الافضل عالمياً هالبرازيلي بدون اي مُنازع #البرازيل_فنزويلا ".





وأنهى المنتخب البرازيلي الشوط الأول من المباراة التي تجمعه بنظيره الفنزويلي، متقدمًا عليه بهدف دون مقابل، في المباراة الافتتاحية لبطولة كوبا أمريكا.

وسجل ماركينيوس الهدف الأول للبرازيل في الدقيقة 23 من متابعة للضربة الركنية التي نفذها نيمار من الجهة اليسرى.

وفي الدقيقة 25، سجل ريتشارلسون هدفًا آخرًا للبرازيل، لكن تم إلغائه بداعي التسلل.

وكاد نيمار أن يسجل الهدف الثاني للبرازيل عندما راوغ دفاعات فنزويلا في الدقيقة 30 مخترقًا منطقة الجزاء، لكن تسديدته جاورت القائم الأيمن لمرمى فنزويلا، لينتهي الشوط الأول بتقدم راقصي السامبا بهدف نظيف.