تسريبات تكشف مواصفات هاتف OnePlus القادم

كشفت بعض التسريبات معلومات مهمة حول مواصفات هاتف OnePlus المنتظر، حيث سينطلق هاتف OnePlus Nord 2، في شهر يوليو المقبل بالهند.

ووفقا لما ذكره موقع "trak"، سيعمل هاتف OnePlus Nord 2، بأحدث معالجات ميديا تك من نوع Dimensity 1200 5G، والذي يقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، والذي سيأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعتي 8 أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت.

وسيأتي هاتف OnePlus Nord 2، بشاشة من نوع AMOLED، وبجودة عرض Full HD +، وبقياس 6.43 بوصة، توفر معدل تحديث يبلغ 90 هرتزا في الثانية.

وسيحصل هاتف OnePlus Nord 2، على هيكل مقاوم للماء والغبار واجهته الأمامية محمية بطبقة من الزجاج المضاد للخدوش، كما سيحصل على منفذين لشرائح الاتصال ومنفذ لبطاقات الذاكرة الخارجية.

وسيحتوي هاتف OnePlus Nord 2، على نظام كاميرا خلفية ثلاثية تضم مستشعر أساسي بدقة 50 ميجابكسل إلى جانب مستشعرات ثانوية بدقة 8 ميجابكسل و 2 ميجابكسل، وللمقارنة كان OnePlus Nord الأصلي يحتوي على كاميرات خلفية رباعية مع مستشعر أساسي بدقة 48 ميجابكسل.

وتبعا للتسريبات، سيحزم هاتف OnePlus Nord 2، بطارية كبيرة بقوة 4500 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 30 وات، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل تعمل مع خاصية التعرف على الوجه، وسيمتاز الهاتف بماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة.