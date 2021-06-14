أمر مؤلم وموجع.. عمرو أديب يعلق على واقعة وفاة فتاة نتيجة سقوط لوح خشب على رأسها
علق الإعلامي عمرو أديب، على واقعة وفاة فتاة نتيجة سقوط لوح خشب على رأسها، قائلا:" طبعا الاعمار بـ يد الله والموت بيجي في لحظة".
واستعرض "أديب" خلال تقديمه برنامج “الحكاية” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”، الفيديو المنتشر حول الواقعة، متابعا: "الحاجات دي بتبقى مؤلمة لكونها نتيجة إهمال يمكن تداركه".
وأكمل:" شوف القدر هما كانوا ماشيين في سكة مختلفة وقرروا في الطريق يرجعوا..وهما راجعين لوح الخشب سقط وتسبب في وفاة الفتاة على الفور".
وأضاف: اليوم شهدت محافظة المنوفية جنازة مهيبة للفتاة، منوها إلى أن النيابة باشرت في تحقيقاتها لمعرفة المتسبب".
وتابع: الموت مؤلم ولكن موت الفجأة أمر مرعب.