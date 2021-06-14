عادل إمام ظل 40 سنة على القمة .. طارق الشناوي يتكلم عن عمالقة الكوميديا .. فيديو



قال الناقد طارق الشناوي ، إن نجيب الريحاني كان له قفزة وغالبا ما نكتشف أن فنان الكوميديا لم يكن يقصد أن يكن فنانا للكوميديا ولكنه يتحول إلى فنان كوميدي بناء على رغبة الجماهير وهذا ما حدث مع إسماعيل ياسين .



وأضاف الشناوي خلال لقائه في برنامج " التاسعة " المذاع علي القناه " الأولي المصرية " ، حسين كمال قال لعادل إمام إنت كوميديان وبالفعل قد كان لافتا أن ميزة عادل إمام هو أنه لم ينكسر ، ونجيب الريحاني توفي ولم نره وهو مكسور لأنه كان هو الكوميديان الأول وقتها وإسماعيل ياسين هو من شعر بالهزيمة وهو على قيد الحياة لأن الدولة كانت تغيرت في جميع المجالات وإسماعيل لم يستوعب ذلك .



وأوضح الشناوي ، أعمال إسماعيل ياسين لا زالت تضحكنا حتى الآن ، عادل إمام مرحلة فارقة جدا في الكوميديا وبدأ تألقه في نهاية السبعينات وظل 40 سنة يجلس على القمة .

وتابع : فيلم إسماعلية رايح جاي حقق ضعف إيرادات ما كان يحققه عادل إمام لأنه وقتها كان تحصل على 7 ملايين ومحمد هنيدي تحصل وقتها على 15 مليون جنيه.