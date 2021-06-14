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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

البرازيل يحقق أولى انتصاراته في بطولة كوبا أمريكا بثلاثية على فنزويلا

صدى البلد

حقق المنتخب البرازيلي، أولى انتصاراته في بطولة كوبا أمريكا، بالفوز على فنزويلا بثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب "جارنشيا"، بالمجموعة الأولى.

وافتتح ماركينوس التسجيل بهدف التقدم للبرازيل في الدقيقة 23 من اللقاء، من متابعة لكرة ركنية٬ ونجح نيمار في الدقيقة 63، أن يسجل الهدف الثاني للبرازيل من ضربة جزاء، تحصل عليها الظهير الأيمن دانييلو.

وأحرز في الدقيقة 89 المهاجم البديل جابريل باربوسا الهدف الثالث للبرازيل بوضع الكرة بصدره في الشباك بعد عرضية من نيمار.

ويتصدر البرازيل المجموعة الأولى مؤقتا برصيد 3 نقاط، في انتظار مواجهة الأكوادور وكولومبيا، التي تقام في الثانية فجرا بتوقيت القاهرة.

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