بطرق مختلفة .. اعمل البيتزا في المنزل كالمحترفين بخطوات سهلة وبسيطة

تبحث الكثير من النساء عن طريقة عمل البيتزا إليك طريقة عمل البيتزا فى المنزل كالمحترفين بخطوات سهلة وبسيطة

المقادير لبيتزا الجبن للشيف أميرة شنب :

لتحضير العجينة:

2 ملاعق صغيرة من الخميرة الجافة النشطة

1 ملعقة صغيرة ملح

2 و1/2 كوب دقيق

1 كوب ماء دافئ

2 ملاعق كبيرة زيت زيتون

للحشو

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1 ملعقة صغيرة من الزعتر ، إذا رغبت في ذلك

فلفل اسود

250 جرام من الطماطم المفرومة

150 جرام جبن موزاريلا

2 فص ثوم

ريحان

ملح

كيفية عمل البيتزا



في وعاء؛ نضيف الزيت والملح والخميرة يضاف الماء ويسكب في المنتصف ويحرك الدقيق من الأطراف إلى المنتصف وتمزج العجينة باليد لمدة 10 دقائق حتى تصبح ناعمة ومرنة.

غطي العجينة إلى أن تختمر وقسّمى العجينة إلى قسمين. افرد كل قطعة من العجينة بحذر وزعي صلصة الطماطم فوق البيتزا وضعي فوقها شرائح الموتزاريلا والريحان.تخبز البيتزا لمدة 10 دقائق حتى يذوب الجبن

طريقة عمل بيتزا السلامى للشيف نجلاء الشرشابى



مقادير بيتزا

للعجينة



رشة سكر

2 ملعقة كبيرة لبن بودرة

ماء للعجن

2 كوب دقيق

1 ملعقة صغيرة خميرة فورية

2 ملعقة كبيرة زيت

رشة ملح



صوص البيتزا





ملح

فلفل أسود

عصير طماطم

ثوم

زعتر جاف

زيت

للحشو



فلفل رومي

شرائح

زيتون

شرائح

جبنة رومي

جبنة موتزاريلا

شرائح سلامى

بصل

زيت

ملح

فلفل أسود

بهارات

طريقة تحضير بيتزا السلامى

فى الخلاط الكهربائى يخلط عصير الطماطم والزعتر والثوم المفروم والملح والفلفل الأسود والزيت و يوضع الخليط على النار حتى يتسبك

فى وعاء يخلط الدقيق واللبن البودرة والزيت والسكر والملح والخميرة و يضاف الماء ويقلب الخليط حتى الحصول على عجينة و تغطى العجينة وتترك لتتخمر و تفرد العجينة بالنشابة وتوضع في صينية

فى وعاء على النار يشوحالسلامى في الزيت على النار مع البصل و يضاف الملح والفلفل الأسود والبهارات والفلفل الرومي و يقلب كل الخليط حتى تمام النضج

تفرد العجينة وتفرد وويوضع فوقها القليل من الصوص و يضاف خليط السلامى و باقى الحشوة ثم توضع في الفرن حتى تمام النضج.