عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بطرق مختلفة .. اعمل البيتزا في المنزل كالمحترفين بخطوات سهلة وبسيطة

صدى البلد

 

تبحث الكثير من النساء عن طريقة عمل البيتزا إليك طريقة عمل البيتزا فى المنزل كالمحترفين بخطوات سهلة وبسيطة

 

المقادير لبيتزا الجبن للشيف أميرة شنب  :

لتحضير العجينة:

2 ملاعق صغيرة من الخميرة الجافة النشطة

1 ملعقة صغيرة ملح

2 و1/2 كوب دقيق

1 كوب ماء دافئ

2 ملاعق كبيرة زيت زيتون

 

للحشو

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1 ملعقة صغيرة من الزعتر ، إذا رغبت في ذلك

فلفل اسود

250 جرام من الطماطم المفرومة

150 جرام جبن موزاريلا

2 فص ثوم

 ريحان

ملح

كيفية عمل البيتزا
 

في وعاء؛ نضيف الزيت والملح والخميرة  يضاف الماء ويسكب في المنتصف ويحرك الدقيق من الأطراف إلى المنتصف وتمزج العجينة باليد لمدة 10 دقائق حتى تصبح ناعمة ومرنة.

غطي العجينة  إلى أن تختمر وقسّمى العجينة إلى قسمين. افرد كل قطعة من العجينة بحذر وزعي صلصة الطماطم فوق البيتزا وضعي فوقها شرائح الموتزاريلا والريحان.تخبز البيتزا لمدة 10 دقائق حتى يذوب الجبن

طريقة عمل بيتزا السلامى   للشيف نجلاء الشرشابى 


مقادير بيتزا 

   للعجينة


   رشة سكر
   2 ملعقة كبيرة لبن بودرة
   ماء للعجن
   2 كوب دقيق
   1 ملعقة صغيرة خميرة فورية
   2 ملعقة كبيرة زيت
   رشة ملح

 

مقطع يثير القلق.. سرقة قطعة كبيرة من البيتزا دون تأثر شكل الفطيرة |شاهد

بالطريقة الإيطالية.. طريقة عمل البيتزا الاحترافية


   صوص البيتزا


   
   ملح
   فلفل أسود
   عصير طماطم
   ثوم
   زعتر جاف
   زيت

للحشو


   فلفل رومي
   شرائح
   زيتون
   شرائح
   جبنة رومي
   جبنة موتزاريلا

   شرائح سلامى
   بصل
   زيت
   ملح
   فلفل أسود
   بهارات

طريقة تحضير بيتزا السلامى

 

 فى الخلاط الكهربائى يخلط عصير الطماطم والزعتر والثوم المفروم والملح والفلفل الأسود والزيت و يوضع الخليط على النار حتى يتسبك

فى وعاء يخلط الدقيق واللبن البودرة والزيت والسكر والملح والخميرة و يضاف الماء ويقلب الخليط حتى الحصول على عجينة و تغطى العجينة وتترك لتتخمر و تفرد العجينة بالنشابة وتوضع في صينية

 

فى وعاء  على النار يشوحالسلامى  في الزيت على النار مع البصل و يضاف الملح والفلفل الأسود والبهارات والفلفل الرومي و يقلب كل الخليط حتى تمام النضج

تفرد العجينة وتفرد وويوضع فوقها القليل من الصوص و يضاف خليط السلامى و باقى الحشوة ثم توضع في الفرن حتى تمام النضج.

البيتزا طريقة عمل البيتزا طريقة عمل البيتزا فى المنزل كالمحترفين طريقة عمل البيتزا فى المنزل كالمحترفين بخطوات سهلة وبسيطة طريقة عمل بيتزا بالدجاج

موضوعات متعلقة

شاهد.. ألة تصنع البيتزا خلال 3 دقائق فى شوارع إيطاليا​

طريقة عمل البيتزا باللحمة المفرومة للشيف شربيني

ترشيحاتنا

بالفيديو .. خناقة زيدان مع صحفي بسبب ريال مدريد

انخفاض كبير .. الصحة: تسجيل 691 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و 41 وفاة

ما حدود مسؤولية الزوج عن حجاب زوجته؟.. الإفتاء توضح

العناني: نعمل على إنارة آثار الأقصر بالبر الغربي حاليا لجذب الزوار ليلا

وزيرة الثقافة تكرم اسم مرسى جميل عزيز احتفالا بمئويته في الأوبرا

بعد 58 عاما.. لحظة لقاء أب صيني بابنه المفقود في مقطع هز قلوب الملايين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لا طولنا بلح الدوري ولا عنب الدولي ..شوبير يفتح النار على "البدري"

وزير القوي العاملة يعلن عودة العمالة المصرية للسعودية في هذا التوقيت

وزير المالية يُحذر: لن نستطيع توفير الرواتب والمعاشات حال استمر هذا الإجراء

للموظفين .. خصم نصف المرتب والفصل من الخدمة حال تقييمك بهذا الأداء

أشد خطورة من كورونا.. فيروس الهربس يهدد بانفجار عالمي بعد ظهوره في الهند

رسالة مؤثرة من نتنياهو إلى نجله عقب مغادرة منصبه .. صورة

خاص| حقيقة إصابة أحمد السقا في قدمه

الخطة والموازنة: زيادة 500 مليون جنيه لأعضاء هيئة التدريس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد 58 عاما.. لحظة لقاء أب صيني بابنه المفقود في مقطع هز قلوب الملايين

تعاون أمني وعسكري| وزير الدفاع يلتقى رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية.. فيديو وصور

ازاي أعمل محشي كوسة .. وأسرار نجاحه

جديد ولذيذ.. طريقة عمل الكوردن بلو في المنزل

فيديو

فيديوجراف.. تصريحات قوية من وزير الخارجية عن سد النهضة وتركيا وقطر وغزة

بعد ظهور أول إصابة.. كل ما تريد معرفته عن جدري البقر "فيديوجراف"

2.5 مليار جنيه حوافز الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية.. فيديوجراف

فيديوجراف.. سر القطيعة بين هيفاء وهبي وابنتها الكويتية زينب فياض

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: التنمر

د. محمد مبروك يكتب: أنقذوا لبنان

كواعب أحمد البراهمي يكتب: ضحكت من جهلنا الأمم

د.محمد عونى يكتب: عفوًا هذا زمن فتيات الذهب بالأهلى

ريهام أحمد عبدالرحمن تكتب: أسباب النكد في الحياة الزوجية

د.فتحي حسين يكتب: الكتاب الإلكتروني بديلاً للجامعي!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام كمال

إليك يا سيادة الرئيس

كريمة أبو العينين

جبال الصبر

د.مجدي بدران

صحة السيدات الحوامل

أحمد فرغلى رضوان

المشهد الدرامي.. سمك لبن تمر هندي!

د.طارق منصور

هذا هو الحب وقد جاز المدى

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: من تاريخ التقديرات الأمريكية

إيمان الدربي

المال والعرض

إبراهيم شعبان

النفوذ المصري.. حديث العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ