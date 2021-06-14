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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة الأرجنتين وتشيلي في منافسات كوبا أمريكا 2021

صدى البلد

يواجه منتخب الأرجنتين مساء اليوم الاثنين مع نظيره التشيلي في منافسات كوبا أمريكا 2021، على ملعب "نيلتون سانتوس" الأولمبي. 

وتبدأ المباراة اليوم في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت القاهرة، الثانية عشر صباحًا بتوقيت السعودية٬ تذاع المباراة عبر قناة beIN sports HD5 MAX. 

وأعلن مدرب المنتخب الأرجنتيني ليونيل سكالوني، عن قائمة الأرجنتين الرسمية التي ستخوض بطولة كوبا أمريكا، التي من المقرر أن تقام يوم 14 يونيو. 

وشهدت القائمة المستدعاة استبعاد كل من خوان فويث، لوكاس أوكامبوس، خوسيه بالومينو، إيميليانو بوينديا، باولو ديبالا، بينما شهدت القائمة تواجد نيكولاس أوتاميندي.

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