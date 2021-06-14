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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الأمريكي ينشر صورة مع ملكة بريطانيا: تشرفت باللقاء

الرئيس الأمريكي وملكة
الرئيس الأمريكي وملكة بريطانيا

نشر الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الإثنين، صورة له مع ملكة بريطانيا الملكة إليزابيث، في قلعة وندسور.

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وكتب بايدن في تغريدة على تويتر: "تشرفنا بلقاء جلالة الملكة في قلعة وندسور بعد ظهر اليوم".

ووصل الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الأحد، إلى العاصمة البلجيكية بروكسل لحضور قمة زعماء حلف شمال الأطلسي "الناتو"، في إطار أول جولة خارجية يقوم بها منذ توليه مهام منصبه.

وقال البيت الأبيض إن الرئيس بايدن سيشارك في قمة الناتو اليوم الأثنين، ليؤكد "التزام الولايات المتحدة بحلف شمال الأطلسي والأمن عبر المحيط الأطلسي والدفاع الجماعي. وسيناقش قادة الناتو في هذا الاجتماع كيفية توجيه الحلف للتعامل مع التهديدات المستقبلية وضمان المشاركة الفعالة في تحمل الأعباء".

وأشار البيت الأبيض في بيان له إلى أن ن سيلتقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمناقشة مجموعة كاملة من القضايا الثنائية والإقليمية، على هامش قمة الناتو.

كما سيشارك بايدن أثناء وجوده في بروكسل في اجتماع قمة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في 15 يونيو، وسيلتقي بايدن بالملك فيليب ملك بلجيكا ورئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو.

ومن المقرر أن يسافر بايدن بعد ذلك إلى جنيف بسويسرا، حيث سيعقد قمة ثنائية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 16 يونيو. وأثناء وجوده في جنيف، سيلتقي بايدن أيضًا بالرئيس السويسري جاي بارملن ووزير الخارجية إجنازيو كاسيس.

الرئيس الأمريكي الولايات المتحدة البيت الأبيض الملكة إليزابيث المحيط الأطلسي

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