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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد 58 عاما.. لحظة لقاء أب صيني بابنه المفقود في مقطع هز قلوب الملايين

صين
صين

في عام 1963، داخل محطة قطار مزدحمة في مدينة شاندونج الصينية، وقف الأب ممسكًا بيد طفله البالغ من العمر عامين فقط ينتظران وصول القطار، وما هي إلا لحظات من إفلات الأب ليد ابنه، حتى اختفى الطفل تمامًا عن أنظاره، وظل المسكين يبحث عنه في كل مكان لكن دون جدوى، حتى عثر عليه اليوم بعد 58 عامًا من اختطافه داخل المحطة.

 

أثار مقطع فيديو مؤثر تعاطف الملايين من المستخدمين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وثق المقطع لحظة لقاء أب صيني بابنه الذي فقده داخل محطة قطارفي مدينة شاندونج الصينية قبل 58 عامًا.

 

نشرت إدارة الأمن العام في زاوزيانج بمقاطعة شاندونج شرق الصين مقطع فيديو للحظة لقاء أب يدعى «لو» ويبلغ من العمر 90 عامًا بابنه الذي تم اختطافه من داخل محطة القطار منذ عام 1963 (أي قبل 58 عامًا).

 

فقد الأب الطفل البالغ من العمر عامين في محطة قطار في شاندونج الصينية عام 1963، حيث كان واقفًا ينتظر القطار في ذلك الوقت، وبعد دقائق قليلة فقط من ترك يد ابنه البالغ من العمر عامين، وجد أنه اختفى.

 

سنوات من البحث الطويل

لسنوات، حاول «لو» وأسرته استخدام الإنترنت والصحف ووسائل الإعلام الأخرى للعثور على طفلهم، لكن كل جهودهم باءت بالفشل. 

 

جاءت نقطة التحول في عام 2015 عندما بدأت سلطات الأمن العام في زاوزيانج تحقيقاً خاصاً في القضية، وقد استخدموا أحدث تقنيات اختبار الحمض النووي للبحث عن الطفل المفقود.

 

كما قاموا بتوسيع نطاق البحث ليشمل المزيد من المقاطعات الأخرى في الصين، وبالفعل عثرت السلطات أخيرًا على الطفل «فو» والذي يبلغ من العمر الآن 60 عامًا، في 1 يونيو الماضي بعد تأكيد العلاقة البيولوجية بينه وبين والده. 

 

وعن حياته، قال فو بأن والديه بالتبني أخبروه أنهم تبنوه من شنجهاي ولا يعرفون شيئًا آخر عن أصوله، حيث تبين أنه كان ضحية عملية اختطاف ومتاجرة بالأطفال، وقد تم بيعه لتلك العائلة بعد اختطافه.

 

في مقطع الفيديو المؤثر عانق فو والده بعد 58 عامًا، وجلس الأب الصيني المسكين على ركبتيه وانفجر في البكاء بعد شوق طويل.

 

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