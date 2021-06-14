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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بسبب فرجاني ساسي .. ناقد رياضي تونسي يفتح النار على إدارة نادي الزمالك

فرجاني ساسي
فرجاني ساسي


قال هيثم الراشدي، الناقد الرياضي التونسي، إن مصير اللاعبي فرجاني ساسي حكم بالفعل خلال هذا الاسبوع، مضيفا: فرجاني لن يظل داخل نادي الزمالك.
 

وأضاف “هيثم الراشدي” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “الحكاية” المذاع على قناة “إم بي سي مصر” أن تعامل نادي الزمالك وإدارته مع اللاعب  لم يكن بشكل لائق، متابعا:" التعامل لم يكن في مستوى وقيمة فرجاني ساسي الذي حب وقدر نادي الزمالك وجماهيره".
 

وأوضح الناقد الرياضي التونسي: أن تعامل الإدارة مع ملف تجديد اللاعب لم يكن إحترافيا، مضيفا:" أن تترك عقد لاعب محترف بهذا الشكل دون تجديد ودون إي تقدير عيب، ولهذا شعر فرجاني بأنه غير مرحب به في الزمالك وعليه قرر الرحيل في هدوء.
 

وكشف عن أن عقد فرجاني ساسي مع الدحيل القطري لا يقل عن 9 مليون يورو ومستمر لمدة تصل إلى 3 سنوات.
 

وأشار إلى أن إدارة الزمالك فرطت في اللاعب، مؤكدا على أن فكرة عودة اللاعب مرة أخرى إلى نادي الزمالك أمر صعب للغاية، وسيقوم بتوديع النادي وجماهيره قريبا.
 

فرجاني ساسي نادي الزمالك الدحيل القطري الزمالك اخبار التوك شو

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