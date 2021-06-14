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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ماما دهب تتصدر تويتر بعد فيديو متعليش ضحكتك ورسائل دعم من المغردين

صدى البلد

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #ماما_دهب بعد تداول فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لصناعة السندوتشات  بوسط البلد،  دهب غريب الشهيرة ب" ماما دهب " وهى تنصح الفتيات بعدم الضحك بصوت عالي .
 

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏ماما دهب ست مكافحة جدا ربنا يرزقها بالحلال ويوسع عليها مختلفناش في كدا بس في الحقيقة دي اكتر شخصية ملزقة شوفتها في حياتي مش عارف ليه حد يستغل عاطفة الناس ويستبزهم نفسياً عشان يركب التريند ويكسب فلوس !! " و "‏ماما دهب  اللى مانزلش وسط البلد وراح عند مااما دهب يبقي مانزلش وسط البلد من الاساس ".

وقال آخرون "‏مش لاقي سبب مقنع لتريقة السوشيال ميديا على ماما دهب مع اني مش بالع طريقتها بس هي مش مؤذيه فلو التريقه والسف عليه هيأذيها نفسيا بلاش منه، الموضوع متشابك والنت فتح مجال للاراء كلها والشك في النوايا لمجرد طريقة اللي قدامك غريبه شوية عليك"  و " ماما دهب ست مكافحة والسرية اللي على السوشيال ميديا منها ملهاش لازمة ".
 

دهب غريب ماما دهب وسط البلد السوشيال ميديا وسائل التواصل

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