طارق الشناوي يكشف من هو آخر كوميديان قام بعمل نجاح تاريخي ضخم .. فيديو

قال الناقد طارق الشناوي، آخر كوميديان قام بعمل نجاح تاريخي ضخم هو أحمد حلمي وبعده مكي وكان يجب أن يظهر بعده كوميديان طاغي علي الساحة مؤكدا أن نجوم مسرح مصر لم يكونوا طاغين علي الساحة لأنهم حاولوا نقل المسرح إلى الدرامة التلفزيونية والسينما ولكنهم فشلوا .

وأضاف الشناوي خلال لقائه في برنامج " التاسعة " المذاع علي القناه " الأولي المصرية " ، النجم مصطفي خاطر كوميديان جيد ولكن يجب أن يكتب له شيء خاص جدا وهذا لم يحدث معه لافتا انه من يحصل علي فرص عديدة ولا يقوم بعمل قفزة جماهيرية لن يقوم بعملها بعد ذألك .



وأوضح الشناوي ، أن الجماهير عندما يجتمعون علي فنان لا تكون بسبب موهبته فقط ولكنها تكون إرادة اللاهية ، مؤكدا أن مكي ظهر في فترة موازية للفنان احمد حلمي ومازال له حضور ولكن القفزة الجماهيرية لم تتحقق مع مكي إلى الآن .