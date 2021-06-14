تعليق نائبة الرئيس الأمريكي على الحكومة الإسرائيلية الجديدة

نشرت نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، اليوم الإثنين، تغريدة هنأت من خلالها الحكومة الإسرائيلية الجديدة، عقب تصويت الكنيست على تشكيلها.

وكتبت نائبة الرئيس الأمريكي في تغريدات على تويتر: "تهانينا لرئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بينيت، ورئيس الوزراء المناوب ووزير الخارجية يائير لابيد، وجميع أعضاء الحكومة الإسرائيلية الجديدة".

وأضافت: "نتطلع إلى العمل عن كثب مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة للبناء على الروابط القوية بين بلدينا وتعزيز الأمن والسلام للإسرائيليين والفلسطينيين".

فيما أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الأحد، عن تهنئته لرئيس الحكومة الإسرائيلية الجديد، نفتالي بينيت، بعد تصويت الكنيست الإسرائيلي على منح الثقة بالأغلبية لحكومته.

وقال بايدن في بيان له: "سأعمل مع حكومة بينيت ولابيد لتحقيق الأمن والاستقرار للفلسطينيين والإسرائيليين".

ومنذ قليل أدى أعضاء حكومة نفتالي بينيت اليمين الدستورية بعد نيل الحكومة الجديدة ثقة الكنيست الإسرائيلي بأغلبية 60 صوتا مقابل 59.

وبموجب اتفاق اصطلح عليه الائتلاف، يتولى بينيت، زعيم حزب يمينا، منصب رئيس الوزراء حتى سبتمبر 2023 قبل أن يسلم السلطة إلى يائير لابيد، زعيم حزب يش عتيد "هناك مستقبل"، لمدة عامين آخرين.

وسيظل بنيامين نتنياهو زعيما لحزب الليكود اليميني، وسيصبح زعيما للمعارضة بعد أن قضى زمنًا هو الأطول في رئاسة الحكومة الإسرائيلية.

وجاء التصويت على "حكومة التغيير" برئاسة بينيت ولابيد، بعد عقد جلسة خاصة للكنيست للتصويت عليها. حيث تم منحها الثقة بالرغم من محاولات معسكر اليمين برئاسة نتنياهو، إحداث انشقاقات في صفوف أحزاب اليمين المشتركة بالحكومة الجديدة.

في المقابل، تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، بأن يكون "صوت المعارضة في إسرائيل قويا وواضحا، في حال أطيح به من السلطة بتصويت منح الثقة للائتلاف الحكومي الجديد.

وقال نتنياهو مخاطبا أعضاء الكنيست: "إذا قُدّر لنا أن نكون في المعارضة، فسنفعل ذلك ورؤوسنا مرفوعة حتى نسقط هذه الحكومة السيئة ونعود لقيادة البلاد على طريقتنا".