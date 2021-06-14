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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

وزيرة الثقافة تكرم اسم مرسى جميل عزيز احتفالا بمئويته في الأوبرا

وزيرة الثقافة تكرم
وزيرة الثقافة تكرم اسم مرسى جميل عزيز احتفالا بمئويته

كرمت الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة اسم فارس الأغنية العربية مرسى جميل عزيز خلال الاحتفال بمئوية ميلاده والذى اقيم على مسرح النافورة بدار الأوبرا برئاسة الدكتور مجدى صابر وتسلم درع التكريم وشهادة التقدير نجله اللواء مجدي مرسي جميل عزيز .

قالت عبد الدايم ان مرسى جميل عزيز ظاهرة فنية بارزة ومحددة المعالم وشكل لنفسه عالما خاصا بكتابة الأغنية يحمل اسمه ، واشارت ان الاحتفاء باعلام ورموز قوى مصر الناعمة ياتى تقديرا لما قدموه من عطاءات وترسيخاً لقيمة وفاء الوطن نحو أبناءه المبدعين الذين بذلوا الكثير من الجهد للحفاظ على الريادة المصرية ، مؤكدة استمرار المساعى لتخليد ذكرى الأساطير الفنية ووضع انجازاتهم فى دائرة اهتمام الاجيال الجديدة لتحقيق التواصل الحضاري الفعال بين الماضي والحاضر .

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وكان الحفل قد تضمن فيلما تسجيليا روى مشوار الراحل واهم محطاته الفنية واحياه الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو ايهاب عبد الحميد وضم مختارات من ابداعات مرسى جميل عزيز التى تعاون خلالها مع عمالقة الملحنين والمطربين هى بانوراما موسيقية تضم اعمال ضحك ولعب وجد وحب - ليه تشغل بالك عزفها على الجيتار وحيد ممدوح ، يامة القمر ع الباب وبيت العز تغنت بهما شيماء ناجي ، على عش الحب وسوف أحيا شدت بهما مي حسن ، ابعد يا حب ويانا يانا ادتهما أميرة أحمد ، أعز الناس - تلات سلامات - أحبك قدمهم أحمد عفت ، بلدي أحببتك - رمش عينه - يا حبايبي يا غايبين اداء وليد حيدر ، أما براوه - أكدب عليك ومن حبي فيك يا جاري - ألف ليلة وليلة غردت بهم مي فاروق .

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الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة فارس الاغنية العربية مرسي جميل عزيز قوى مصر الناعمة

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