مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات في مصر اليوم
يسعى الملايين من المصريين كل يوم للتعرف على مواقيت الصلاة بحسب كل مدينة ، ويقدم موقع "صدى البلد" لقرائه مجموعة من الخدمات، نستعرض لكم في هذا التقرير خدمة مواقيت الصلاة اليوم الاثنين الموافق 14 يونيو ، 4 ذو القعدة 1442 هجرية.
مواقيت الصلاة اليوم الإثنين الموافق 14 يونيو ، 4 ذو القعدة 1442 هجرية:
مواقيت الصلاة في القاهرة
صلاة الفجْر 3:08 ص
الشروق 4:53 ص
صلاة الظُّهْر 11:55 ص
صلاة العَصر 3:31 م
صلاة المَغرب 6:57 م
صلاة العِشاء 8:31 م
مواقيت الصلاة في الجيزة
صلاة الفجْر 3:08 ص
الشروق 4:54 ص
صلاة الظُّهْر 11:55 ص
صلاة العَصر 3:31 م
صلاة المَغرب 6:57 م
صلاة العِشاء 8:31 م
مواقيت الصلاة في الإسكندرية
صلاة الفجْر 3:08 ص
الشروق 4:56 ص
صلاة الظُّهْر 12:01 ص
صلاة العَصر 3:39 م
صلاة المَغرب 7:06 م
صلاة العِشاء 8:41 م
مواقيت الصلاة في أسيوط
الفجْر : 3:20 ص
الشروق : 5:00 ص
الظُّهْر : 11:55 ص
العَصر: 3:24 م
المَغرب: 6:51 م
العِشاء : 8:20 م
مواقيت الصلاة في جنوب سيناء
الفجْر:2:59 ص
الشروق: 4:43 ص
الظُّهْر: 11:44 ص
العَصر: 3:17 م
المَغرب: 6:44 م
العِشاء: 8:16 م