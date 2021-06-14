مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات في مصر اليوم

يسعى الملايين من المصريين كل يوم للتعرف على مواقيت الصلاة بحسب كل مدينة ، ويقدم موقع "صدى البلد" لقرائه مجموعة من الخدمات، نستعرض لكم في هذا التقرير خدمة مواقيت الصلاة اليوم الاثنين الموافق 14 يونيو ، 4 ذو القعدة 1442 هجرية.



مواقيت الصلاة اليوم الإثنين الموافق 14 يونيو ، 4 ذو القعدة 1442 هجرية:

مواقيت الصلاة في القاهرة

صلاة الفجْر 3:08 ص

الشروق 4:53 ص

صلاة الظُّهْر 11:55 ص

صلاة العَصر 3:31 م

صلاة المَغرب 6:57 م

صلاة العِشاء 8:31 م



مواقيت الصلاة في الجيزة

صلاة الفجْر 3:08 ص

الشروق 4:54 ص

صلاة الظُّهْر 11:55 ص

صلاة العَصر 3:31 م

صلاة المَغرب 6:57 م

صلاة العِشاء 8:31 م





مواقيت الصلاة في الإسكندرية

صلاة الفجْر 3:08 ص

الشروق 4:56 ص

صلاة الظُّهْر 12:01 ص

صلاة العَصر 3:39 م

صلاة المَغرب 7:06 م

صلاة العِشاء 8:41 م

مواقيت الصلاة في أسيوط

الفجْر : 3:20 ص

الشروق : 5:00 ص

الظُّهْر : 11:55 ص

العَصر: 3:24 م

المَغرب: 6:51 م

العِشاء : 8:20 م

مواقيت الصلاة في جنوب سيناء

الفجْر:2:59 ص

الشروق: 4:43 ص

الظُّهْر: 11:44 ص

العَصر: 3:17 م

المَغرب: 6:44 م

العِشاء: 8:16 م