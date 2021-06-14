ماركوس أريكسون ينتزع الفوز الأول .. سباقات مثيرة

استطاع ماركوس إريكسون نجم فريق تشيب غاناسي ريسينج هوندا، أن يسجل أول انتصار له من بوابة ديترويت، ضمن فعاليات سباقات إندي كار القوية، و يعد ماركوس هو رابع المستفيدين بعدما تعطل محرك سيارة النجم ويل باور و الذي تصدر السباق.

جاءت الانطلاقة الاولى من قبل باتو أووارد، بعدما حجز أليكس روسي من التقدم، ليتصدر رومان غروجان إلى المركز الثالث، و مع المنعطف الثالث تمكن باور من تخطي جوزيف نيوغاردن إلى المركز السادس، بينما استطاع سيمون باجينو أن يحصل على المركز الثامن بعد ان تخطى زميلة ريان هانتر راي.

و لكن يبدو أن الرقم 24 كان يحمل الكثير، فعند لفة السباق و الخاصة بهذا الرقم، تعرض القائد فيلكس روزينكفيست إلى حادث عنيف، وذلك بعد اصطدمت سيارته عند المنحطف السادس، بأحد حواجز الاطارات، لتشهد هذه النقطة تحولًا كبيرًا في مجريات السباق.

حيث شهدت الحلبة حالة من التوقف، و التي دامت لما يقرب من 75 دقيقة، لحين الانتهاء من من اصلاح الحواجز، لتتقدم السيارات مرة اخرى بعد أن اجرت بعض مهام الصيانة، لتشهد ترتيبات جديدة.

حيث تصدر كلامن ماركوس إريكسون ورينوس فان صدارة السباق، و باتت تفصلهم ، نصف ثانية فقط أمام ساتو مع فارق زمني مدته 3 ثوان، و مع اللفة الرابعة والستين تعرضت سيارة السائق جروجان إلى انزلاق من ناحية الحواف الجانبية من المنعطف التاسع، ليجد نفسة يرتطم بالحواجز لينتهي السباق بالنسبة له و يحرم من تحقيق النصر.

متصدرين السباق على رأسهم ماركوس إريكسون

جاء ماركوس إريكسون في صدارة المشهد و يتنزع جائزة هذا السباق، ليتبعة رينوس فان، ثم باتو ادوارد في المركز الثالثبينما حصل السياباني تاكوما ساتو على المركز الرابع، و جاء المركز الخماس من نصيب جراهام رحال، و السادس من نصيب الامريكي سانتينو فيروتشي.