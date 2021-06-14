مواعيد مباريات بطولة أمم أوروبا "يورو 2020" اليوم والقنوات الناقلة

يتابع عشاق الساحرة المستديرة بشغف، انطلاق بطولة أمم أوروبا يورو 2020، حيث تلعب اليوم الاثنين باقي مباريات دور المجموعات.

وجاءت مواعيد مباريات بطولة أمم أوروبا والقنوات الناقلة

إسكتلندا X التشيك - الساعة الثالثة عصرا على قناة beIN Sports HD 1 Max

بولندا Xسلوفاكيا – الساعة السادسة مساء على قناة beIN Sports HD 1 Max

إسبانيا X السويد – الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports HD 1 Max

وبعد أقل من 48 ساعة من انطلاقها، شهدت بطولة يورو 2020، بعض الأحداث الصعبة، والأرقام الاستثنائية، أبرزها إصابة كريستيان إريكسن المرعبة نجم منتخب الدنمارك، خلال مواجهة فنلندا، أمس، السبت.

انطلقت بطولة يورو 2020، الجمعة، بإقامة مباراة إيطاليا ضد تركيا، والتي انتهت بتفوق الطليان بثلاثية نظيفة.