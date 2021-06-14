سميح ساويرس: وزارة الصحة هي البطل الحقيقي في مهرجان الجونة السابق
قال المهندس سميح ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم القابضة للتنمية، إن البطل الحقيقي في مهرجان الجونة السابق هي وزارة الصحة، معقبا: " لولا دعم الوزارة للمهرجان مكنش هيحصل النجاح ده ، رغم كورونا " ، مشيراً إلى أن مهرجان العام الحالي من المفترض أن يكون أسهل من العام الماضي .
ونوه " ساويرس " عبر " ZOOM " مع برنامج " كلمة أخيرة " المُذاع على فضائية " أون " ، قائلاً : " الكورونا بنسبالي حدثة ، وانا رجل بفكر في المستقبل ، ومغيرتش حاجة الاستثمار " ، مشيراً إلى أنه يستثمر في 8 دول ، والتغيير في الاستثمار يتوقف على الدولة الذي يتم الاستثمار فيها .
وعلق رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم القابضة للتنمية ، حول تلقي التطعيم ، ومحاولة جذب السياح إلى مصر ، رغم كورونا ، قائلاً : " مازالنا على القائمة السوداء في الدول قليلة التطعيم ، ومش هنخرج من القائمة ديه إلا بعد تطعيم كل المحافظات السياحية " .
وتابع : كده بنضمن نص السياحة في مصر، ونكملها لما نقوم بتطعيم كافة المحافظات ، وجميع المواطنين " ، مضيفاً : عندي أمل قبل موسم الشتاء القادم ، نكون خلصنا تطعيم المواطنين ، ونعود للعمل مرة أخرى بشكل كامل " .