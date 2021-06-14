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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سميح ساويرس: وزارة الصحة هي البطل الحقيقي في مهرجان الجونة السابق

سميح ساويرس ، رئيس
سميح ساويرس ، رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم القابضة

قال المهندس سميح ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم القابضة للتنمية، إن البطل الحقيقي في مهرجان الجونة السابق هي وزارة الصحة، معقبا: " لولا دعم الوزارة للمهرجان مكنش هيحصل النجاح ده ، رغم كورونا " ، مشيراً إلى أن مهرجان العام الحالي من المفترض أن يكون أسهل من العام الماضي .

 

ونوه " ساويرس " عبر " ZOOM " مع برنامج " كلمة أخيرة " المُذاع على فضائية " أون " ، قائلاً : " الكورونا بنسبالي حدثة ، وانا رجل بفكر في المستقبل ، ومغيرتش حاجة الاستثمار " ، مشيراً إلى أنه يستثمر في 8 دول ، والتغيير في الاستثمار يتوقف على الدولة الذي يتم الاستثمار فيها .

 

وعلق رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم القابضة للتنمية ، حول تلقي التطعيم ، ومحاولة جذب السياح إلى مصر ، رغم كورونا ، قائلاً :  " مازالنا على القائمة السوداء في الدول قليلة التطعيم ، ومش هنخرج من القائمة ديه إلا بعد تطعيم كل المحافظات السياحية " .

 

وتابع : كده بنضمن نص السياحة في مصر، ونكملها لما نقوم بتطعيم كافة المحافظات ، وجميع المواطنين " ، مضيفاً : عندي أمل قبل موسم الشتاء القادم ، نكون خلصنا تطعيم المواطنين ، ونعود للعمل مرة أخرى بشكل كامل " .

سميح ساويرس وزارة الصحة شركة أوراسكوم القابضة مهرجان الجونة اخبار التوك شو

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