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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات كوبا أمريكا اليوم الإثنين والقنوات الناقلة

صدى البلد

تقام اليوم الاثنين 14 - 6 - 2021 اليوم الثاني من بطولة كوبا أمريكا 2021، بمواجهتين من العيار الثقبل بعد إفتتاح البرازيل البطولة بثلاثية في شباك فينزويلا.

وجاءت مواعيد مباريات كوبا أمريكا اليوم كالاتي:

الأرجنتين X تشيلي – الساعة الحادية عشرة مساء                

باراجواي X  بوليفيا – الساعة الثانية صباحا بعد منتصف الليل

يواجه منتخب الأرجنتين مساء اليوم الاثنين مع نظيره التشيلي في منافسات كوبا أمريكا 2021، على ملعب "نيلتون سانتوس" الأولمبي.

وتبدأ المباراة اليوم في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت القاهرة، الثانية عشر صباحًا بتوقيت السعودية٬ تذاع المباراة عبر قناة beIN sports HD5 MAX. 

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