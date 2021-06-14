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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس الاتحاد السكندري يكشف حقيقة عودة عمار حمدي لـ الأهلي

صدى البلد

تحدث محمد مصلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري عن إمكانية عودة لاعب الأهلي المعار عمار حمدي إلى القلعة الحمراء مجددا.

وقال مصيلحي، في تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم على فضائية أون تايم سبورتس: "عمار لاعب رائع، ونتمنى استمراره، لكن عودته من حق الأهلي، وننتظر قراراهم النهائي بشأن اللاعب".

وأوضح رئيس الاتحاد السكندري أن الفريق يتدرب في الفترة الحالية في ظل غياب 15 لاعبا، وأن الظروف التي يمر بها النادي والجهاز الفني بقيادة حسام حسن صعبة للغاية.


وحرص  محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري  على إرسال  باقة ورد للاعب رزاق سيسيه  والاطمئنان على حالته بعد إجراء عملية جراحية.

واستقبل مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، مساء أمس “ السبت ”،رزاق سيسيه، لاعب الفريق الأول المعار من صفوف الزمالك، قبل إجراء جراحة الركبة، ؛ لرفع الحالة المعنوية له.


وقرر رئيس نادي الاتحاد السكندري، تحمل جميع المصروفات الخاصة بعلاج اللاعب.


و تابع محمد مصيلحي، مع إبراهيم حسن مدير الكرة بالنادي، والدكتور عمرو الأشلم رئيس الجهاز الطبي، والدكتور محمد عنان طبيب الفريق، كل التفاصيل الخاصة بجراحة اللاعب.


ويغادر رزاق سيسيه إلى بلاده؛ عقب إجراء العملية الجراحية؛ لاستكمال برنامجه الطبي والتأهيلي.

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