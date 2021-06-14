أول تعليق من إريكسن بعد نجاته من الموت بـ يورو 2020

أرسل النجم الدنماركي كريستيان إريكسن، لاعب إنتر ميلان، رساله إلى الجماهير بعد نجاته من الموت في مباراة لمنتخب بلاده بـ"يورو 2020".

وقال كريستيان إريكسن في تصريحات لصحيفة “لا جازيتا ديللو سبورت” الإيطالية: "شكرًا لكم جميعًا، لن أستسلم، أشعر بتحسن الآن، لكني أريد أن أفهم ما حدث بالضبط، أريد أن أقول شكرًا لكم جميعًا على ما فعلتموه من أجلي".

وسقط إريكسن مغشيًا عليه خلال مواجهة منتخب بلاده أمام فنلندا، أمس السبت، وتدخل الفريق الطبي سريعًا لإنعاش قلبه، قبل أن يتم نقله للمستشفى.

واستكملت مباراة الدنمارك وفنلندا مرة أخرى، وانتهت بفوز الأخير بهدف دون رد.

وقال الاتحاد الدنماركي، في بيان رسمي: "تحدثنا مع إريكسن، وهو في حالة مستقرة، لكنه سيبقى في المستشفى لإجراء المزيد من الفحوصات".