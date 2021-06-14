الوداد يفوز على حسنية أكادير 5-3 بالدوري المغربي

فاز فريق الوداد الرياضي لكرة القدم على مضيفه حسنية أكادير بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي جرت بينهما أمس الأحد، على الملعب الكبير لمدينة أكادير، وهي المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ19 من البطولة الاحترافية لكرة القدم.



وأحرز أهداف الوداد كل من وليد الكرتي في الدقيقة 38، ومؤيد اللافي في الدقيقة 58، وأشرف داري في الدقيقة 74، وسايمون مسوفا في الدقيقة 87، وأيوب الكعبي في الدقيقة 90+4 من ضربة جزاء، فيما سجل أهداف حسنية أكادير أشرف داري بالخطأ في مرماه في الدقيقة 4، ويوسف الفحلي في الدقيقة 57 من ضربة جزاء، وأيوب المالوكي في الدقيقة 62، كما شهدت المباراة طرد لاعب فريق حسنية أكادير باتريك مالو في الدقيقة 80.



وبهذه النتيجة، رفع فريق الوداد الرياضي رصيده إلى 47 نقطة، ويستمر في صدارة البطولة، بفارق 5 نقاط عن غريمه الرجاء الرياضي، فيما ظل فريق حسنية أكادير في المركز الثامن بـ28 نقطة.

