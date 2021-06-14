ميسي: أحلم بالفوز بلقب مع منتخب الأرجنتين .. وخطر الإصابة بكورونا يقلقنا

تحدث النجم لينويل ميسي قائد منتخب الأرجنتين وبرشلونة عن المشاركة في كوبا أمريكا وحلم الفوز بلقب مع التانجو.

ويستعد ميسي مع المنتخب الأرجنتيني اليوم الإثنين لمواجهة تشيلي، في افتتاح مباريات المجموعة الثانية من البطولة.

وقال ميسي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد لمباراة تشيلي منذ قليل: "سأحاول أن أستمر في البحث عن لقب مع المنتخب الوطنى لأطول فترة ممكنة، حتى يخبرني المدرب أنني لا أستطيع أن أكون هنا بعد الآن".

وعن المشاركة فى كوبا أمريكا، تحدث نجم البارسا قائلا: "خطر الإصابة بفيروس كورونا يقلقنا، لكننا نحاول الاعتناء بأنفسنا، هذا ليس بالأمر السهل".

وأضاف قائلا: "جئنا إلى كوبا أمريكا في وقت جيد، لقد مر وقت طويل منذ أن التقينا وكان الأمر صعبا في البداية، لعبنا مباراتين جيدتين، بصرف النظر عن حقيقة أننا لم نتمكن من تحقيق الفوز فيهما".

وكان ميسي من أوائل اللاعبين الرافضين لخوض منافسات كوبا أمريكا، بسبب الانتشار المروع للفيروس في البرازيل، الأكثر تضررا في العالم.

ويستعد ميسي مع المنتخب الأرجنتيني اليوم الأثنين لمواجهة تشيلي، في افتتاح مباريات المجموعة الثانية من البطولة.