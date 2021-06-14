حمادة هلال حديث السوشيال ميديا

تصدر الفنان حمادة هلال، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد وفاة عمته.

وكتب عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" :إنا لله وإنا إليه راجعون.. عمتي أم محمد في ذمة الله".

كما تابع: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغفر لها ويرحمها ويجعل قبرها روضة من رياض الجنة ، ويسكنها فسيح جناته ويصبر أولادها ويصبرنا جميعاً.. نسألكم الدعاء.

ونشر الفنان حمادة هلال، صورة استعاد فيها أجمل ذكرياته برفقة والدته عبر حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وعلق حمادة هلال، على الصورة "أجمل حكاية فى العمر كله#امى_الله_يرحمها ".