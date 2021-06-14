ملخص فوز البرازيل في بطولة كوبا أمريكا بثلاثية على فنزويلا .. فيديو

حقق المنتخب البرازيلي، أولى انتصاراته في بطولة كوبا أمريكا، بالفوز على فنزويلا بثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب "جارنشيا"، بالمجموعة الأولى.

وافتتح ماركينوس التسجيل بهدف التقدم للبرازيل في الدقيقة 23 من اللقاء، من متابعة لكرة ركنية٬ ونجح نيمار في الدقيقة 63.

وألغى حكم المباراة هدفا آخر لمنتخب السيليساو فى الدقيقة 25، سجله اللاعب ريتشارليسون، بداعى وجود تسلل.

وفى الشوط الثانى نجح النجم نيمار، فى إضافة ثانى أهداف منتخب السامبا فى الدقيقة 64 من عمر المباراة، عن طريق ركلة جزاء.

وأحرز في الدقيقة 89 المهاجم البديل جابريل باربوسا الهدف الثالث للبرازيل بوضع الكرة بصدره في الشباك بعد عرضية من نيمار.

ويتصدر البرازيل المجموعة الأولى مؤقتا برصيد 3 نقاط، في انتظار مواجهة الأكوادور وكولومبيا، التي تقام في الثانية فجرا بتوقيت القاهرة.