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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

شخصيتك من تاريخ ميلادك.. اكتشف ماذا يخبئه برجك؟

صدى البلد

برج الجوزاء واحد من مواليد الأبراج الهوائية، يتسم بتقلب المزاج وسرعة البديهة ولكن تلك الصفات تختلف درجة تواجدها من شخص لآخر من مواليد برج الجوزاء، وذلك وفقًا لتأثير علم الأرقام لاسيما رقم تاريخ الميلاد، ولهذا تحلل خبيرة الأبراج عبير فؤاد أسرار شخصية مواليد يوم 14 يونيو فى عيد ميلادهم وتقدم نصيحة فلكية لهم.

الجوزاء أبرزهم.. تغييرات جذرية تحدث لمواليد 6 أبراج.. تعرف عليها

شخص متميز بالقدرة على الابتكار

 

وتقول خبيرة الأبراج إنه وفقًا لعلم الأرقام إذا كنت مولودًا فى يوم 14 يونيو، فإن ذلك يعنى أن لديك طبيعة نشيطة وديناميكية.. تتمتع أيضا بحس اجتماعي لطيف ولديك صداقات متنوعة، لكنك تميل للاندفاع وعدم الصبر، وتعطلك أحيانا تقلباتك المزاجية وطبيعتك المتحولة
 

نصيحة

عام ٢٠٢١ مناسب لعمل دراسات، أو لدراسة شخص أو مشروع.. وهي مرحلة إعداد وتجهيز ومرحلة مهمة لمراجعة النفس واستخلاص الخبرة مما مضى، ودراسة كل شيء جيدا قبل الإقدام عليه.

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شخصيتك من تاريخ ميلادك ..اكتشف ماذا يخبئه برجك

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