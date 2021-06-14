مدرب الدنمارك: إريكسن بحالة جيدة ويرغب في استكمال البطولة

قال كاسبر هيولماند، المدير الفني لمنتخب الدنمارك، إن نجم الفريق كريستيان إريكسن بحالة جيدة، وأخبرني بقدرته على الخروج من المستشفى واللعب مرة أخرى.



وقد سقط كريستيان إريكسن داخل أرضية الملعب في الدقيقة الـ43 من مباراة الدنمارك ضد فنلندا في يورو 2020، ليهرع الإسعاف لإنقاذه وسط ذهول زملائه وجميع من في الملعب، وتم نقله إلى المستشفى على الفور، وهو في حالة مستقرة حاليًا.



وأكد هيولماند، في تصريحات نقلتها صحيفة "مترو" البريطانية أمس الأحد، أن إريكسن معنوياته جيدة بعد حديثه مع زملائه عقب الإصابة، ويرغب في اللعب مرة أخرى في البطولة.



وأضاف المدير الفني الدنماركي أن "كريستيان يكون بحالة أفضل عندما تكون قدماه في الملعب"، متابعًا: "كان من الجيد أن نراه يبتسم، وسنرى ما إذا كان بإمكانه اللعب".