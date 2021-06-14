أخبار الرياضة .. أول تعليق من إريكسن بعد نجاته من الموت .. خناقة زيدان مع صحفي

نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الأولى من صباح اليوم، الاثنين، مجموعة من أخبار الرياضة، حول تطورات الأحداث في الرياضة المصرية والعالمية.

-أرسل النجم الدنماركي كريستيان إريكسن، لاعب إنتر ميلان، رساله إلى الجماهير بعد نجاته من الموت في مباراة لمنتخب بلاده بـ"يورو 2020".

تحدث حسام حسن، نجم الأهلي والزمالك السابق ومدرب الاتحاد السكندري الحالي عن رحيله عن القلعة الحمراء.

دخل الفرنسي زين الدين زيدان في مشادة كلامية مع صحفي إسباني بعد سؤاله عن الرسالة التي قام بها المدير الفني السابق لريال مدريد فور إعلانه الرحيل بنهاية الموسم.

حقق المنتخب البرازيلي، أولى انتصاراته في بطولة كوبا أمريكا، بالفوز على فنزويلا بثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب "جارنشيا"، بالمجموعة الأولى.

أكد أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، أن موقف محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، مازال غامضا من المشاركة في أوليمبياد طوكيو.