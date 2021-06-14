الرئيس الموريتاني يبعث رسالة خطية لأمير دولة الكويت

بعث الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، رسالة إلى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.



وذكرت الرئاسة الموريتانية -في بيان مساء أمس الأحد- أن وزير الخارجية إسماعيل ولد الشيخ أحمد سلَّم رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رسالة خطية من الرئيس الموريتاني لأمير دولة الكويت الشقيقة.



وقال مصدر إن اللقاء حضره وزير المالية الموريتاني محمد الأمين ولد الذهبي، ووزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح.