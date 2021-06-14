مبابي: لم أتدخل مطلقًا في خطة النادي للانتقالات الصيفية

نفى الفرنسي الدولي كيليان مبابي، نجم هجوم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، ما تردد حول مناقشة خطة النادي الخاصة بالانتقالات الصيفية القادمة.



وأكد مبابي - في مؤتمر صحفي أمس الأحد، قبيل المباراة الافتتاحية للديوك أمام ألمانيا في بطولة يورو 2020 - أنه لم يطلب من رئيس النادي أو المدير الرياضي مطلقًا التعاقد مع أي لاعب، قائلًا: "أنا لاعب كرة قدم بسيط".



وحول البطولة، أكد مبابي أنه يسعى لتقديم كل ما لديه مع منتخب بلاده في البطولة، مضيفًا: "أنا هنا لتمثيل فرنسا، فالفريق هو أهم شيء".



يأتي هذا ردًا على التصريحات الأخيرة التي أدلى بها رجل الأعمال ناصر الخليفي، مالك نادي باريس سان جيرمان، حول تدخل مبابي في أمور النادي.



ولا يزال مستقبل مبابي في النادي الباريسي مليئًا بالغموض، مع وجود أنباء عن رغبة ريال مدريد الإسباني في التعاقد مع اللاعب، الذي سجل 42 هدفاً في 47 مباراة في جميع المسابقات خلال الموسم الماضي.