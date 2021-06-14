في سبيل الفوتوسيشن.. شاهد تحطم طائرة بـ عروسين بعد حفل زفافهما

قادت جلسات التصوير المثيرة الكثير من العرائس والعرسان إلى قمم الجنون، فقط من أجل التقاط "سيشن زفاف" يتحدث عنه الجميع، ونتيجة لذلك كاد عروسان أن يفقدا حياتهما في حادث تحطم طائرة أليم.

في مشهد مرعب، تحطمت طائرة مروحية كانت تقل عروسين بداخلها إلى إحدى البقع الجليدية الخلابة من أجل التقاط جلسة تصوير "فوتوسيشن" لزفافهما.

انتشرت صور صادمة لمأساة العروسين في يوم زفافهما، بعد أن تطمت بهما الطائرة الهليكوبتر وسقطت على ملعب الجولف في منتجع تيراس داونز في ويند ويسل، على بعد 80 كيلومترًا غرب كرايستشيرش في بريطانيا،.

وقد وقع الحادث الأليم أثناء نقل الطائرة المروحية العروسين إلى بقعة جبلية خلابة لالتقاط صور ما بعد الزواج.

أصيب جميع الأشخاص الأربعة الذين كانوا على متن الطائرة - العروس والعريس ومصور الزفاف والطيار - حيث تم نقل ثلاثة منهم بواسطة مروحية الإنقاذ إلى مستشفى كرايستشيرش بإصابات خطيرة بعد تحطم طائرتهم.

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