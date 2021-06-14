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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ليستر سيتي يخطط للتعاقد مع كوتينيو لتدعيم الفريق في الدوري الأوروبي

فيليبي كوتينيو
فيليبي كوتينيو

يُخطط بريندان رودجرز، المدير الفني الحالي لفريق ليستر سيتي الإنجليزي، إلى التعاقد مع البرازيلي فيليبي كوتينيو، نجم هجوم برشلونة الإسباني، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.


وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن رودجرز يسعى لتكوين فريق قوي من أجل المشاركة في بطولة الدوري الأوروبي في الموسم المقبل، ويخطط للتعاقد مع لاعبه السابق كوتينيو من برشلونة في الميركاتو الصيفي المقبل.


وأضافت الصحيفة أن رودجرز، المدرب السابق لكوتينيو عندما كان لاعبًا في ليفربول، يضع كوتينيو على رأس أولوياته، مشيرة إلى أن مسؤولي ليستر سيتي يستعدون لتقديم عرض رسمي إلى برشلونة، من أجل الحصول على توقيع كوتينيو.


وأوضحت الصحيفة الكتالونية أن العرض المنتظر سيبلغ حوالي 20 مليون يورو، وهو مقابل قد يجعل برشلونة يفكر في بيع اللاعب، للتخلص من راتبه الكبير وإصاباته المتكررة.


وتعاقد برشلونة مع كوتينيو في انتقالات يناير 2016 مقابل 160 مليون يورو، ولكنه لم يؤد بالصورة المطلوبة مع الفريق بسبب إصاباته المتكررة، وخرج لفترة على سبيل الإعارة مع فريق بايرن ميونخ الألماني، وحصد معه عدة ألقاب، أبرزها دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.

 

فريق ليستر سيتي ليستر سيتي كوتينيو

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