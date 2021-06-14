شيكابالا ينشر صورة له مع نجله الصغير آدم
نشر محمود عبد الرازق شيكابالا، لاعب نادي الزمالك، صورة له مع نجلة الصغير "آدم" وذلك عبر استوري حسابة بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.
ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون تدريباته في الخامسة مساء اليوم الإثنين على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.
ويستعد الزمالك للقاء أسوان المقرر له يوم ١٧ يونيو الجاري في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، التي ستقام باستاد القاهرة الدولي.
ويحتل الزمالك قمة الدوري برصيد 55 نقطة جمعها من 25 مباراة.