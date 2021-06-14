محمود الجزار يحتفل بفوز المنتخب الأولمبي على منتخب جنوب إفريقيا

احتفل محمود الجزار لاعب منتخب مصر الأولمبي بالفوز بثلاثية على منتخب جنوب افريقيا في المباراة الودية التي أقيمت بين المنتخبين



ونشر محمود الجزار مجموعة من الصورة له من اللقاء عقب الفوز بثلاثية وذلك عبر صفحتة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام

وانتهت أحداث مباراة منتخب مصر الأولمبي مع نظيره الجنوب أفريقيا بفوز الفراعنة الصغار بثلاثية نظيفة، خلال اللقاء الودي المقام على ملعب استاد السويس.





سجل أحمد ياسر ريان الهدف الأول، عن طريق متابعة مميزة وضغط قوي من المنتخب المصري، وأخطأ حارس البافانا بافانا واقتنص الكرة ريان وأسكنها الشباك.

وبعد الهدف بدقيقتين مرر ناصر ماهر كرة رائعة في الدقيقة ١٩، تسلمها أحمد ياسر ريان وسدد كرة رائعة على يمين الحارس معلنا عن الهدف الثاني للمنتخب الأولمبي.

وسجل الهدف صلاح محسن بهدما سدد كرة رائعة بإتقان على مرمى منتخب جنوب أفريقيا، سكنت الشباك في الدقيقة ٢٤ من عمر المباراة، ليتقدم الفراعنة الصغار بثلاثة أهداف.

وتعرض أحمد ياسر ريان لإصابة أبعدته عن المباراة، وحل ناصر منسي بدلاََ منه قبل نهاية شوط المباراة الأول بدقيقة واحدة.