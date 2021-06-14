صحيفة إسبانية: ميسي سيجدد عقده مع برشلونة عقب كوبا أمريكا

ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم هجوم برشلونة، سيجدد عقده مع ناديه، عقب انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده الأرجنتين في بطولة كوبا أمريكا التي انطلقت أمس الأحد في البرازيل.



وذكرت الصحيفة أن هناك حالة من التفاؤل حول تجديد عقد ميسي، حيث توصل رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا إلى اتفاق مع ميسي حول تجديد تعاقده مع الفريق لمدة موسمين.



وكشفت الصحيفة الكتالونية أن ميسي، البالغ 33 عامًا، سيجدد عقده مع النادي لمدة موسمين حتى يونيو 2023، مقابل 250 مليون يورو، ولكن سيحصل على المبلغ خلال 10 سنوات، بسبب الظروف المادية الصعبة التي يعيشها نادي برشلونة.

