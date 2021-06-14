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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اتفاق بين إثيوبيا وجيبوتي لتعزيز التعاون العسكري

لقاء اثيوبي جيبوتي
لقاء اثيوبي جيبوتي

كشفت وكالة الانباء الإثيوبية، عن إجراء رئيس أركان قوات الدفاع الوطني الإثيوبية الجنرال برهانو جولا مباحثات مع نظيره الجيبوتي الجنرال زكاريا حول سبل تعزيز التعاون بين قوات الدفاع في البلدين.  

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ووفقا للوكالة، أكد الجانبان اهتمام حكومتهما بتكرار المشاركة الشعبية والعلاقات الاقتصادية بين البلدين في المجالات الدفاعية أيضا.

وقالت الخارجية الإثيوبية، دعا المسؤولان العسكريان إلى إنشاء منصات وآليات أكثر ملاءمة لتبادل المعلومات والخبرات بالإضافة إلى متابعة التدريب المشترك.

ناقش النظراء سبل تعزيز التعاون لجعل الممر الإثيو جيبوتي منطقة سلمية واتفقا على مواصلة عقد اجتماعات دفاعية مشتركة سنويا.

وجاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع الجانبين أمس الأحد، رئيس أركان قوات الدفاع الوطني الإثيوبية الجنرال برهانو جولا ونظيره الجيبوتي الجنرال زكاريا. 

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