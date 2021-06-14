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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذة مخ وأعصاب تكشف علاج مرض ضمور العضلات .. فيديو

الطفل رشيد ياسر،
الطفل رشيد ياسر، المصاب بمرض ضمور العضلات

قالت الدكتورة ناجية فهمي ، أستاذ أمراض المخ والأعصاب بكلية طب جامعة قصر العيني، إن ضمور العضلات هو عبارة عن طفرة جينية ، حيث إن الجين الطبيعي يفرز بروتين يقوم بتغذية الخلايا العصبية الحركية في الحبل الشوكي ، وهي المسئولة عن حركة العضلات في الجسم .

 

وأوضحت " فهمي " خلال لقائها مع برنامج " كلمة أخيرة " المُذاع على فضائية " أون " ، أنه عند الإصابة بمرض ضمور العضلات ، يكون قد تعرض هذا الجين لخلل أو طفرة ، وبالتالي لا يفرز البروتين ، مما يؤدي إلى تلف ووفاة الخلايا العصبية الحركية ، وبالتالي ضمور العضلات والأعصاب .

 

وناشدت أستاذ أمراض المخ والأعصاب ، الأطباء تخصص الأطفال والعظام ، بضرورة توجيه أولياء الأمور لطبيب مخ وأعصاب ، عند إصابة الطفل بصعوبة الحركة ، مؤكدة أن لابد من إجراء فحوصات للاكتشاف المبكر لضمور العضلات .

 

ونوهت " فهمي " ، أن التحاليل المطلوبة لهذا المرض ، متواجدة بالفعل في مصر ، مشيرة إلى المركز القومي للبحوث الذي يوفر كافة التحاليل وبدقة شديدة .

 

 

وكشفت ، عن وجود 3 علاجات للتغلب على مرض ضمور العضلات الشوكي ، حيث يكون العلاج الأول ، وهو عبارة عن علاج جيني ، أي نقل جين سليم بدلاً من الجين المصاب ، مثل حالة الطفل رشيد ياسر ، مشيرة إلى أن يجب أن يحصل علىه الطفل قبل عامين ، بالإضافة إلى أنه يؤدي إلى الشفاء .

 

وأكملت ، أن العلاج الثاني هو عبارة عن معدل للجين ، من أجل تحفيز الجين لمصاب على إفراز البروتين بكميات سليمة ، مشيرة إلى أن الطفل يحصل على هذا العلاج كل 4 شهور ، منوهة إلى أن هذا العلاج يؤدي إلى تحسن الحالة بنسبة 60% و90% .

 

أستاذ المخ مرض ضمور العضلات جامعة قصر العيني طفرة جينية الخلايا العصبية الحركية الحبل الشوكي حركة العضلات الطفل رشيد ياسر اخبار التوك شو

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