سيف زاهر يدعم أحمد ياسر ريان بعد تالقه مع المنتخب الأولمبي

أشاد الإعلامي سيف زاهر، بأداء أحمد ياسر ريان لاعب المنتخب المصري الأولمبي بعد احرازه هدفين في شباك المنتخب الجنوب الأفريقي.



وكتب سيف زاهر عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي تويتر معلقا غلى اداء أحمد ياسر ريان قائلا "‏أحمد ياسر ريان مهاجم مميز".



وتمكن منتخب مصر الأوليمبي من تسجيل هدفين في دقيقتين خلال اللقاء الودي المقام أمام منتخب جنوب افريقيا على ملعب استاد السويس.

سجل أحمد ياسر ريان الهدف الاول، عن طريق متابعة مميزة وضغط قوي من المنتخب المصري، وخطأ من حارس البافانا بافانا واقتنص الكرة واسكنها الشباك.

وبعد الهدف بدقيقتين مرر ناصر ماهر كرة رائعة في الدقيقة ١٩، تسلمها أحمد ياسر ريان وسدد كرة رائعة على يمين الحارس معلنا عن الهدف الثاني للمنتخب الأولمبي.

وانتهت أحداث مباراة منتخب مصر الأولمبي مع نظيره الجنوب أفريقيا بفوز الفراعنة الصغار بثلاثية نظيفة، خلال اللقاء الودي المقام على ملعب استاد السويس.