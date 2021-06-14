ننتظر إعدامه.. رواد السوشيال يشيدون برجال الشرطة بعد القبض على متحرش قطار أسوان
وجه عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، هاشتاج الشكر لرجال الشرطة المصرية بعد إلقاء القبض على متحرش قطار أسوان الروسي .
وجاءت تعليقات رواد السوشيال ميديا بعد إلقاء القبض على المتحرش كالتالي: " الله على رجال الشرطة ، القبض علي #متحرش_القطار_الروسي " و "#متحرش_القطار_الروسي تم القبض عليه وننتظر المؤبد أو الإعدام".
وقال آخرون: "الله اكبر .. القبض على #متحرش_القطار_الروسي كل التحية رجال الأمن لسرعة ضبطه هذا الوقح" و "تحية لرجال الأمن على سرعة القبض على المتحرش ".