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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ساحة رأي

كريم كوكب يكتب: سقوط «إريكسن».. الإنسانية في أبهى صورها

 

لا حديث يعلوا في العالم أجمع الآن، سوى عن المشهد المفزع الذي سقط فيه كريستيان إريكسن لاعب انتر ميلان الايطالي على أرض الملعب في المبارة التي جمعت منتخب بلاده الدنمارك امام فنلندا خلال المباراة التي جمعتهما في يورو 2020،

مشهد اغماء اللاعب الدنماركي إريكسن في الملعب وانقاذ حياته ..مشهد درامي لا يخلو من الدروس، سقوطه في ثانية بدون اي مقدمات، نزول الاطباء سريعا في اقل من ثوانى وتعاملهم باحترافيه مع الحاله، التفاف اللاعبين بشكل دائري حول اللاعب، وعمل ساتر ليحجبوا عيون الكاميرات مراعاة لمشاعر أسرته ومحبيه لمنعهم من رؤيته في هذا الوضع المرعب، جمهور المنتخبين ينتظر في الملعب اكتر من ساعه في حاله صمت وانهيار ليطمئنوا على حياه اللاعب.

السماح لزوجه اللاعب النزول لارض الملعب للاطمئنان عليه، موقف زميله بالفريق ومنظمين المباراه وهم يقفون بجوارها لكي تطمئن عليه، اعلان الاتحاد الاوروبي لكره القدم تعليق المباره واحتماليه إلغائها، تجنب مخرج اللقاء اعاده لقطه السقوط مراعاه لمشاعر المشاهدين، جميعها مشاهد في قمة الإنسانية، وتدل أن أي منافسة تتوقف في الحال عندما يتعلق الامر بالحياه.

ما قام به كايير كابتن المنتخب الدنماركي بعد سقوط إريكسن مباشرة على ارضية الملعب يوضح انه قائد عظيم، تحرك بشكل سريع وقام بوضع جسم اللاعب بشكل صحيح، تأكد من أن الاعب لم يبلع لسانه وبدأ على الفور في الإنعاش القلبي الرؤى في لحظات وقبل نزول الجهاز الطبي.

فى ليله سقوط إريكسن توحد عالم كره القدم فلا فائز ولا مهزوم، حبست انفاس العالم واللاعبين والجمهور فى المدرجات والمشاهدين امام شاشات التلفزيون الى ان اعلن المذيع الداخلى تحسن حالته الصحيه وقرر بعدها ( اليويڤا ) استكمال المتبقى من المباراه، تصرف اللاعبين من الفريقين والجمهور والمنظمين والاطباء يلخص كل معاني تسخير العلم في إنقاذ حياه انسان وإظهار الإنسانيه ومراعاة أدق التفاصيل في التعامل مع هذه الأمور.

شكراً لإريكسن لأن إصابته اليوم أعادت تذكيرنا في جوهر الإنسان الحقيقي، ذلك الجوهر الذي جعل من جماهير ولاعبي فنلندا تبكي عليك خوفاً وقلقاً وذعراً قبل جماهير ولاعبي الدنمارك نفسها، والذي وحد البشرية أجمع على الخوف عليه والدعوات له بالشفاء والعودة.

سقوطك هذا كان بمثابه الهزة التي ذكرتنا بأننا مهما قسونا وقست الدنيا علينا، يبقى الإحساس في داخلنا هو جوهر بني الإنسان، ذلك الإحساس الذي ظهر على جميع الحاضرين في الملعب حين وقفوا بعضهم باكياً وبعضهم داعياً وبعضهم يترقب، لأنك إنسان مثلهم ومثلنا.

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